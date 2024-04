In ihrem herzergreifenden Beitrag ist Fergie ein Fehlerchen unterlaufen: Sie machte die Queen kurzerhand um ein Jahr jünger - charmant, aber eben nicht ganz korrekt. Die Monarchin wäre 98 Jahre alt geworden und nicht 97. Der Schnitzer blieb natürlich nicht unbemerkt. Hunderte Follower korrigierten Fergie - oftmals nicht gerade freundlich. Doch manche zeigten auch Nachsicht: "An alle, die Sarah Ferguson korrigieren ... Ich bin sicher, sie weiß genau, wie alt Queen Elizabeth gewesen wäre. Es kann sich nur um einen Tippfehler handeln." Und Sarah selbst? Die schweigt ihren Fauxpas einfach weg - und lässt den Fehler unkommentiert stehen.

Böse Zungen sagen Fergie nach, dass sie früher in jedes Fettnäpfchen trat, das sich ihr bot. Fragwürdige Auftritte in Talkshows, Werbung für "Weight Watchers" oder der "Zehenlutsch-Skandal".



Es gab Zeiten, da galt die Herzogin von York sogar als "peinlich" und "vulgär". Doch die Briten verziehen ihrer Fergie. Vielleicht gerade weil sie nicht ganz so perfekt war.