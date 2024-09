Kürzlich wurde ihre Schwester Beatrice zur bestangezogenen Britin gekürt, doch auch Prinzessin Eugenie beweist, dass sie ein Händchen für Mode hat - sogar für bayerische Tracht.



Die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson war zur Hochzeit der Dirndl-Designerin Annina Pfuel in eindrucksvoller bayerischer Kulisse in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) eingeladen. Und wie lautete der Dresscode? Na klar! Dirndl und Lederhosen.



Und so schmiss sich die Prinzessin in ein beerenfarbenes Dirndl mit klassisch weißer Rüschenbluse. Auf dem 5. Foto dieses Instagram-Posts posiert die 34-Jährige ganz links: