Sie ist eines der unauffälligeren Mitglieder der britisch-royalen Großfamilie, trotzdem erfreut sich Prinzessin Eugenie großer Beliebtheit. Auf Platz 12 der Thronfolge spielt sie eigentlich keine große Rolle im königlichen Zirkus, doch hinter den Kulissen könnte sie einen Beitrag leisten, dass die Familie nicht gänzlich unter dem Dauerstreit zwischen den Brüdern William und Harry zerbricht.

Behütete Kindheit trotz "Skandal-Eltern"

Prinzessin Eugenie kam am 23. März 1990 als zweite Tochter von Prinz Andrew und seiner Frau Sarah "Fergie" Ferguson in London auf die Welt. Eugenie war keine zwei Jahre alt, da trennten sich ihren Eltern, die Scheidung folgte vier Jahre später. Trotz aller Schlagzeilen und Enthüllungen hatten die Mädchen das Glück, weitgehend normal und abseits der Kameras aufzuwachsen.

Mit 18 Jahren lobte sie rückblickend in einem Interview mit dem "Tatler" ihre Eltern als die besten geschiedenen Eltern. Zu beiden habe sie einen innigen Kontakt. In einem Interview mit "Harper's Bazaar" verriet sie einst: Ohne ihre Mutter zu fragen, treffe sie keine Entscheidung und ihr Vater sei ein Fels.



Von ihrem Vater Andrew habe sie übrigens auch die Eigenschaft, gelegentlich zu Temperamentsausbrüchen zu neigen, obwohl sie eigentlich die Schüchterne der beiden Schwestern sei. Doch wenn das Eis einmal gebrochen ist, dann sei Eugenie die Lautere von beiden.

Familie steht immer im Vordergrund

Überhaupt stehe Familie immer an erster Stelle. So ist es für Eugenie und ihre Schwester Beatrice selbstverständlich, ihrer Mutter Sarah beizustehen, die zwei Krebsdiagnosen hinter sich hat.



Ihr privates Glück wirkt perfekt. Eugenie erhält keine Apanage, steht beruflich deswegen komplett auf eigenen Beinen. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet in einer Londoner Kunstgalerie. "Harper's Bazaar" erzählte sie 2016:

Ich liebe Kunst seit ich sehr klein bin. Ich wusste, dass ich garantiert keine Malerin werde, aber ich wusste, dass die Industrie etwas für mich ist. Prinzessin Eugenie Harper's Bazaar

Netflix und Cashewnüsse

Ihr Langzeitfreund Jack Brooksbank machte ihr 2018 einen Antrag und noch im selben Jahr, am 12. Oktober, gab sich das Paar in der St.George's Chapel von Schloss Windsor das Ja-Wort - fünf Monate nach der Hochzeit von Harry und Meghan.



Zwei Jahre vor der Hochzeit gab Eugenie der "Harper's Bazaar" einen privaten Einblick, wie so ein Abend bei ihr nach der Arbeit aussieht - und das ist so ganz unroyal:

Wenn ich zu Hause bin, koche ich und schaue fern. Es ist ganz entspannt. [...] Wenn ich mit Jack zusammen bin, schauen wir "The Walking Dead", von dem wir total besessen sind. Vielleicht ist "Game of Thrones" unser nächstes Ding. Ich schaue keine Reality-Shows, aber ich liebe Kochsendungen. Was gibt’s zu essen? Chips, oder Pommes, wie man sagt, Diet Coke und Nüsse! Cashewnüsse mit Senf sind die Besten. Netflix. Prinzessin Eugenie Harper's Bazaar

