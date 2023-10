Diana wirkte erfrischend unkonventionell, als sie 1981 mit gerade mal 20 Jahren den britischen Thronfolger heiratete. Doch das bittere Scheitern ihrer Ehe, begleitet von immer neuen Veröffentlichungen pikanter Details und schlüpfriger Geschichten, stürzte die britische Monarchie in eine tiefe Krise - und Prinzessin Diana in ein selbstverletzendes Verhalten.



In einem aufsehenerregenden Interview sprach Diana im Jahr 1995 offen über die Affäre ihres Ehemanns mit Camilla Parker Bowles und auch über ihre eigene Untreue. Infolge dessen stellten Teile der britischen Gesellschaft sogar Charles' Eignung als künftiger König in Frage.