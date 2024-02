Vor 28 Jahren sprach Prinzessin Diana in ihrem weltbekannten BBC-Interview erstmals öffentlich über ihre komplizierte und gar nicht so märchenhafte Ehe: "Wir waren zu dritt in unserer Ehe. Das war eine Person zu viel." Camilla - die von Diana gemeinte Dritte in der königlichen Beziehung - wurde nach diesen Worten zum Feindbild vieler Briten und Lady-Di-Fans.



Heute, fast drei Jahrzehnte später, ist Camilla von der Geliebten erst zur Herzogin, dann zur Königsgemahlin und nun zur Königin aufgestiegen - dieses royale Upgrade hat sie unter anderem ihrer Schwiegermutter Queen Elizabeth II. zu verdanken. Sie verlieh ihr den Titel der "Königsgemahlin" im Rahmen ihres 70. Thronjubiläums.



Ein einzigartiger Aufstieg: vom "Rottweiler", wie die entsetzten und scharfzüngigen Briten Camilla in den 1990ern tauften, zur Frau an König Charles Seite.

Eine Auszeichnung, von der Camillas Uroma zu ihren Lebzeiten nur träumen konnte. Denn was viele nicht wissen: Auch Camillas Ahnin kämpfte einst um das Herz eines Windsors, hatte damals jedoch nicht halb so viel Glück wie ihre Urenkelin.

Bildrechte: picture alliance/dpa/London Express | London Express

Camilla Parker Bowles und Prinz Charles: Liebe unter keinem guten Stern

Es hätte eine ganz normale, unkomplizierte Liebesgeschichte werden können: Anfang der 1970er-Jahre trifft der damals 22-jährige Charles bei einem Polospiel auf die 23-jährige Camilla. Sie verlieben sich, doch geheiratet wird nicht. Beide treten zunächst mit anderen Partnern vor den Traualtar.



Die realistische und pragmatische Camilla erkannte Biografin Angela Levin ("Camilla, Duchess of Cornwall: A Royal Survivor") zufolge früh, dass sie nicht auf einen Antrag hoffen durfte. Weder jüngfräulich noch Mitglied der britischen Aristokratie - damit war Camilla als potenzielle Heiratskandidatin raus. Zumindest zunächst.

Alice Keppel: Wer war Camillas Uroma?

Reisen wir zurück ins späte 19. Jahrhundert. 1889 trifft die verheiratete Admiralstochter Alice Keppel auf König Edward VII., der zum damaligen Zeitpunkt bereits 26 Jahre mit Prinzessin Alexandra von Dänemark vereiratet ist.

Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Zeitzeugen berichteten, dass es zwischen Edward und Alice eine besondere Verbindung gewesen sein muss, trotz anderer Frauen und zahlreicher Höhen und Tiefen. Der König galt als manisch-depressiv, cholerisch, schwierig.



Auch Prinz Charles soll bereits in jungen Jahren unter mentalen Problemen gelitten und 14 Jahre lang psychologische Hilfe in Anspruch genommen haben. Laut Biografin Sally Bedell Smith ("Charles: The Misunderstood Prince") suchte Charles den Experten Dr. Alan McGlashan auf, weil er sich "missverstanden" fühlte und nach Zuneigung "hungerte".



Alice Keppel schien König Edward mit ihrer klugen, bodenständigen und diskreten Art gut zu tun. Außerdem wusste sie sich als bekannte Londoner Salonière, die Diplomaten, Politiker und Korrespondenten empfing, in der Gesellschaft zu bewegen. Schnell gewann sie großen Einfluss auf den König, wurde zur halboffiziellen Begleiterin auf offiziellen Veranstaltungen und Reisen. Sogar bei Staatsbesuchen war sie präsent, stand dem König in politischen Fragen als Beraterin zur Seite. Edwards Spitzname für Alice: "La Favorita".

Alice Keppel: König Edwards letzte Liebe?

König Edward, der älteste Sohn von Queen Victoria, unterhielt Zeit seines Lebens zahlreiche Affären. Doch Alice Keppel war die letzte wichtige Person an seiner Seite. Mit ihr war der König bis zu seinem Tod verbandelt. Alice Keppel sprach zu Lebzeiten sogar davon, eine Seelenverwandte des Königs zu sein.



Als der gesundheitlich schon lange angeschlagene Edward im Mai 1910 im Buckingham Palace starb, flehte Alice Queen Alexandra an, den König ein letztes Mal besuchen zu dürfen. Dafür soll sie ihrer "Konkurrentin" sogar einen Brief vorgelegt haben, in dem Edward festgehalten hatte, dass er sie an seiner Seite haben wolle, wenn er stürbe.



Die Zeugenberichte darüber, was infolgedessen geschah, weichen voneinander ab. Der Grundtenor lautet: Die völlig aufgelöste und hysterische Alice habe von Palastwachen aus dem Zimmer des Königs geschleppt werden müssen. Danach erlosch ihr Einfluss am Königshof. Ihre Familie wurden aus der englischen High Society verstoßen.

Bildrechte: IMAGO / piemags

Alice durch Edward VII. finanziell abgesichert

Finanzielle Sorgen musste sich Alice nach dem Tod des Königs allerdings nicht machen. Edward VII. hatte für seine Geliebte vorgesorgt. Alice war zum Zeitpunkt seines Todes bereits eine vermögende Dame. Man munkelte sogar, dass Alices zweite Tochter Sonia ein Kind des Königs sei.



Nach dem Tod Edwards VII. unternahm das Königshaus einiges, um Beweise für die pikante Affäre zu vernichten. Der "Daily Mail" zufolge soll "ein Berg an Briefen" verbrannt worden sein.



Alice reiste die folgenden zwei Jahre mit ihrer Familie durch die Welt. Stationen wie Italien, Ceylon und China sind dokumentiert. Kurz vor dem zweiten Weltkrieg zog es Alice wieder vermehrt nach London, später zog sie nach Florenz.

Camilla: Alice Keppel als Eisbrecher beim ersten Date

Camilla soll sich das offene Geheimnis um die Beziehung ihrer Ahnin sogar zunutze gemacht haben: Bei ihrem ersten Zusammentreffen soll sie Prinz Charles mit der schelmischen Frage "Meine Urgroßmutter war die Geliebte Ihres Ururgroßvaters - also, wie wär’s?" angesprochen haben. Ein Ansprache, die offensichtlich Früchte getragen hat. Denn der Rest ist Geschichte.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Alastair_Grant_/_Pool