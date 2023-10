Ganz einsam hatte Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr bei der Trauerfeier für ihren Mann Prinz Philip, der im vergangenen April im Alter von 99 Jahren gestorbenen war, in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor gesessen. Wegen der Corona-Pandemie waren nur 30 Gäste zugelassen, Abstandhalten war das Gebot der Stunde.

Europäischer Hochadel nach London gereist

Ein knappes Jahr später wurde nun ein feierlicher Gottesdienst in der Westminster Abbey in London nachgeholt. Bei der Gedenkfeier war neben den wichtigsten britischen Royals der versammelte Hochadel Europas anwesend - darunter die Königspaare aus Belgien, den Niederlanden, Spanien, Schweden und auch die dänische Königin.

Queen zuletzt mit gesundheitlichen Problemen

Ob die Queen an der Feier teilnehmen kann, war lange unklar. Die 95-Jährige hatte zuletzt wiederholt gesundheitliche Probleme. Im Oktober vergangenen Jahres musste sie sogar eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Seitdem ließ sie sich nur noch selten in der Öffentlichkeit sehen - und wenn, dann war sie häufiger mit Gehstock zu sehen. Im Februar steckte sich die Queen zudem mit dem Coronavirus an. Die Ehrung am Dienstag ließ sich Elizabeth II. aber nicht nehmen - auch wenn sie sehr gezeichnet wirkte.

Die gebückte und langsame Queen strahlte während des Gottesdienstes aber die gewohnte Entschlossenheit aus. Unter den mächtigen gotischen Bögen der Westminster Abbey wirkte sie in ihrem grünen Mantel und schwarzen Hut noch etwas kleiner als sonst.

Prinz Andrew überraschend bei der Gedenkfeier

Neben der Queen waren aus dem Hause Windsor unter anderen Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla, Prinz William und Herzogin Kate, sowie die Kinder der Queen, Prinzessin Anne und Prinz Edward, anwesend.

Und auch ihr Sohn Prinz Andrew war dabei. Er führte seine Mutter am Arm in die Westminster Abbey. Dass sich der zweitälteste Queen-Sohn Andrew schon so bald nach den jüngsten Schlagzeilen um Missbrauchsvorwürfe wieder in der Öffentlichkeit zeigt, gilt als Überraschung. Erst Mitte Februar hatte Andrew eine außergerichtliche Einigung mit der Amerikanerin Virginia Giuffre erreicht, die ihm vorwirft, sie als 17-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Einem Zivilprozess konnte er nur mit einer wohl millionenschweren Zahlung entgehen. Eine Rückkehr in den engeren Kreis der Royals galt als so gut wie ausgeschlossen.

Harry und Meghan nicht in London

Nicht dabei waren Queen-Enkel Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan. Das Paar hatte sich schon vor Längerem aus dem engeren Kreis der Königsfamilie zurückgezogen und lebt inzwischen in Kalifornien mit den beiden Kindern Archie und Lilibet. Das Verhältnis soll besonders nach einem aufsehenerregenden Interview des Paares mit Oprah Winfrey im US-Fernsehen zerrüttet sein, in dem sie der Königsfamilie Rassismus vorwarfen.

Ereignisreiches Leben von Prinz Philip

Darum sollte es bei dem Gottesdienst am Dienstag aber nicht gehen. Viel mehr stand Prinz Philip und sein Wirken in fast 100 Jahren im Mittelpunkt. Philip hatte seit seiner Hochzeit mit Elizabeth im Jahr 1947 in der Westminster Abbey und deren Krönung sechs Jahre später in derselben Kirche mehr als 22.000 Termine für das Königshaus wahrgenommen und 5.400 Reden gehalten. "Er war meine Stärke und Halt in all diesen Jahren" sagte die Queen einmal über ihren Mann.