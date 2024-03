Nur das Beste für den kleinen Prinzen: Prinz William und Ehefrau Kate sind bereits seit einiger Zeit auf der Suche nach einer neuen Schule für ihren Erstgeborenen. Selbstredend, dass für einen künftigen Thronerben nicht jede Einrichtung infrage kommt. Und so wirklich einig sollen sich William und Kate dabei auch nicht sein.

Es wird ernst: Im September muss George mit seinen elf Jahren auf eine weiterführende Schule wechseln. Aber auf welche?



William und Harry besuchten nach der Grundschule erst die Ludgrove School und später das Eton College - beide in der englischen Grafschaft Berkshire gelegen. Kommt auch für George ein Internat infrage?



Anscheinend ja, denn wie der "Daily Mail"-Reporter Richard Eden wissen will, soll bei William und Kate aktuell die St. Edward's Independent School in Oxfordshire hoch im Kurs stehen - und die liegt etwa eine Autostunde von Windsor entfernt.