Eigentlich war es ein ganz normaler Termin für König Charles III. - doch dann wurde es wild: Im Buckingham-Palast empfing der Monarch die Frauen-Rugby-Nationalmannschaft aus Neuseeland. Ein bisschen Smalltalk über dies und das sollte es werden, Charles kann so was perfekt wie kein zweiter.



Doch das reichte den Sportlerinnen nicht. "Wir wollen alle gerne eine Umarmung, aber nur, wenn es für Sie in Ordnung ist", sagte eine der Frauen.



Für den Bruchteil einer Sekunde guckt Charles etwas irritiert. "Eine Umarmung?", fragte er nach. "Warum nicht!" Und dann ging es los. Plötzlich hat Charles eine ganze Schar Rugby-Frauen um sich. Die Umarmung kann man durchaus als stürmisch bezeichnen - und alle haben ihren Spaß.