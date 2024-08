Was für eine tierische Überraschung im britischen Königshaus! König Charles III. hat ein Huhn bei sich aufgenommen. Auf seinem Landsitz Highgrove in West-England bekommt das Tier ein neues Zuhause, wie die Wohltätigkeitsorganisation British Hen Welfare Trust mitteilte. Diese setzt sich für die Rettung älterer Legehennen ein. Der König taufte das Huhn auf den Namen "Henrietta" - eine wahrhaft königliche Geste.

Der Palast hat auf der Plattform X Fotos geteilt, die "Henrietta" neben einem kleinen Modell des Herrenhauses zeigen. Das Huhn wurde vor einigen Tagen zusammen mit etwa 30 anderen Hühnern in die Gärten von Highgrove gebracht. "Henrietta" sei das millionste Huhn, das ein neues Zuhause gefunden habe, teilte die Organisation mit. Kommerzielle Legehennen würden normalerweise nach 18 Monaten durch jüngere ersetzt, um weiterhin viele Eier zu produzieren und die Kosten für die Verbraucher niedrig zu halten. Die älteren Tiere würden dann geschlachtet.

Die Organisation setzt sich für die Rettung der Tiere ein. Der Gedanke, dass so viele Hühner nun einen friedlichen Lebensabend haben, erfülle sie mit großer Freude, sagte die Leiterin der Organisation, Jane Howorth.



Die Gärten von Charles' Privathaus Highgrove in der Nähe von Bristol können im Sommer besichtigt werden - also auch "Henrietta".