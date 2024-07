Die königliche Etikette verlangt, dass Charles mit "Eure Königliche Hoheit" angesprochen wird. Doch Anne, Charles' Lieblingsgeschwister, pfeift auf solche Feinheiten. Sie nennt Charles "Old Bean" - alte Bohne. Ganz schön frech!



Ob dieser Spitzname für nicht-königliche Ohren bestimmt ist, sei dahingestellt. Jedenfalls verquatschte sich Anne in der Doku "Charles III: The Coronation Year" in einer Szene und begrüßte ihren großen Bruder im Buckinham-Palast mit "Hello, Old Bean".



Das passt zum Image der patenten und unprätentiösen Prinzessin. Anne gilt als coole Socke - das zeigt sich eben auch im Umgang mit ihrem Bruder. Monarch hin oder her...