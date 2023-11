Was bei Königs auf den Tisch kommt? Keine Haute Cuisine, keine britischen Klassiker, sondern ... Pizza!



In Balmoral können Besucher ab sofort italienisch schlemmen - und zwar in einer schlosseigenen Pizzeria. König Charles höchstpersönlich gab grünes Licht für die Eröffnung.



Die Fans danken es ihn schon jetzt, auch wenn die Hausspezialität für Nicht-Briten etwas gewöhnungsbedürftig ist.