Das obligatorische "Shake hands"-Foto vor dem Eingang von Schloss Sandringham und das obligatorische Foto drinnen vor dem Kamin - König Charles III. hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen. Ein Termin, den Charles offenbar unbedingt wollte und der zeigt: So unpolitisch, wie oft angenommen, ist der König gar nicht.

Was die beiden in Sandringham genau beredet haben, darüber gibt es keine Infos. Sehr wahrscheinlich hat Charles aber Selenskyj mit auf den Weg gegeben, dass Großbritannien und die Ukraine weiter Partner sind. Vermutlich waren die königlichen Worte Balsam für Selenskyjs Seele.

Dass Charles III. nicht nur in Sachen Umweltschutz ein gefragter Partner ist, zeigt eine weitere aktuelle Meldung: Kanadas Premierminister Justin Trudeau will mit Charles über die Verteidigung der Souveränität Kanadas sprechen. Trudeau sagte, er hoffe bei seinem Treffen am Montag (3.3.) mit Charles "Angelegenheiten zu besprechen, die für Kanada und die Kanadier von Bedeutung sind".



Trudeau weiter: "Und ich kann Ihnen sagen, dass es für die Kanadier derzeit nichts Wichtigeres gibt, als für unsere Souveränität und unsere Unabhängigkeit als Nation einzutreten."