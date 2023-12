Zum zweiten Mal hat sich König Charles III. mit einer Weihnachtsansprache am Montagnachmittag (25.12) an das britische Volk gerichtet. In seiner rund zehnminütigen Rede rief er zu Frieden, Umweltschutz, Akzeptanz verschiedener Glaubensrichtungen und einem guten Miteinander auf. Anders als im vergangenen Jahr, blieb seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth, in seiner diesjährigen Rede unerwähnt.

In dem Video, das bereits vorab im Londoner Buckingham-Palast aufgezeichnet wurde, lobt und würdigt er Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Viele Beispiele, wie sich Menschen gegenseitig umeinander kümmern, hätten ihm im Laufe des Jahres das Herz erwärmt. Die "selbstlose Armee" an Freiwilligen seien das "wesentliche Rückgrat unserer Gesellschaft". Auch seine grüne Botschaft fand in der Ansprache Platz. Seit Jahrzehnten setzt sich der König für Umwelt- und Klimaschutz ein. Es freue ihn, im Laufe der Jahre ein Bewusstsein dafür entwickelt zu haben und betont die Notwendigkeit, die Erde und die Natur zu schützen. Sie seien das "eine Zuhause, das wir alle teilen", so der Monarch. Seine Weihnachtsansprache hielt der König vor einem Weihnachtsbaum, der nach Angaben des Palastes später wieder eingepflanzt werden soll.

König Charles III. ruft in seiner Rede außerdem zu Akzeptanz und Toleranz auf und erwähnt insbesondere den andauernden Krieg in der Ukraine und die Kämpfe in Israel und Gaza: "In einer Zeit zunehmend tragischer Konflikte auf der ganzen Welt bete ich, dass wir auch alles in unserer Macht Stehende tun können, um einander zu schützen."



Dabei erinnert er an Worte Jesu und zitiert eine Bibelstelle: "Behandle andere so, wie du es von ihnen erwarten würdest." Diese Worten seien aktueller denn je, so der König. Solche Werte seien universell und würden die abrahamitische Religionsfamilie - also Christentum, Judentum, Islam - und andere Glaubenssysteme im Commonwealth und in der ganzen Welt miteinander verbinden. Einen Ausschnitt der Ansprache teilt die Königsfamilie auch auf ihrem Instagram-Account.