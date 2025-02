Ein Anlass wie dieser verlangt natürlich nach einem unvergesslichen Look. Vor allem, wenn man wie Anna Wintour für seine Verdienste in der Modebranche ausgezeichnet wird. Für Charles nahm Anna Wintour sogar ihre ikonische XXL-Sonnenbrille ab. Zu einem grauen, raffiniert geschnittenen Kostüm von Alexander McQueen (einem der Lieblingsdesigner von Prinzessin Kate) kombinierte die Vogue-Chefin ein historisch bedeutsames Amethyst-Collier aus dem Besitz von Queen Mary (1867-1953), der Urgroßmutter von König Charles. Das kostbare Schmuckstück ist Teil eines Sets, zu dem auch ein Diadem, Ohrringe und ein Ring gehören. Doch wie kommt Anna Wintour zu den Juwelen der Royal Family?

Laut dem Modemagazin Marie Claire ging das Amethyst-Set nach dem Tod von Queen Mary zunächst an Prinzessin Margaret (1930-2002), die jüngere Schwester von Queen Elizabeth. Margaret soll das Konvolut heimlich verkauft haben. 1993 wurde das Set dann für 55.357 Pfund öffentlich versteigert - an einen unbekannten Käufer. Im Jahr 2007 baumelte das Collier dann um den Hals von Anna Wintour, als sie eine Veranstaltung im Victoria & Albert Museum in London besuchte.



Inzwischen hat Dame Anna Wintour das Collier jedoch ihren Wünschen anpassen lassen. Das Collier ist nun etwas schlichter und nur noch einreihig. Außerdem sind die Amethyste nicht mehr in Diamanten, sondern in Gold gefasst.