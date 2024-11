Ich bin besessen davon, was ich tue, und messe mich gerne mit anderen. Deshalb schätze ich Menschen, die die Besten ihres Fachs sind. Wenn mich das zu einer Perfektionistin macht, dann bin ich eine. Anna Wintour

Knallhart - das kann sie. Nicht umsonst soll sie Muse und Inspiration für "Der Teufel trägt Prada" gewesen sein. Ein filmisches Denkmal, das Anna Wintours Status als unantastbare Modeikone für alle Zeiten in die Fashion-Annalen eingebrannt hat.



Doch ist die Grande Dame der "Vogue" wirklich das skrupellose, wenn auch geniale Biest, als das sie immer wieder porträtiert wird? BRISANT begibt sich anlässlich ihres 75. Geburtstags (03.11.) auf Spurensuche.



Wie tickt Dame Anna Wintour wirklich?

Nepo-Baby Anna?

Anna Wintour wurde 1949 in eine angesehene und einflussreiche Journalistenfamilie geboren. Ihr Vater war Herausgeber des "Evening Standard", ihre Mutter Juraprofessorin in Harvard. Ihre Stiefmutter (Annas Eltern ließen sich 1979 scheiden) ist die Journalistin Audrey Slaughter, Gründerin der Zeitschriften "Honey" und "Petticoat". Es gibt wohl schlechtere Startbedingungen ins Leben.



Bei so geballtem familiären Vitamin B könnte man meinen, der Weg von Anna Wintour sei vorgezeichnet. Doch Anna, schon immer rebellisch, ist ein Kind der Swingin' Sixties. Bei ihr regierten Rock 'n' Roll und ein Geist voller Ideen.

Jugend im Swingin' London

Während ihre Geschwister eine akademische Laufbahn einschlugen, flanierte Anna andere, glamourösere Wege entlang. Statt aufs College ging es für sie mit 16 Jahren zum Luxuskaufhaus Harrods. Schon in ihrem Bewerbungsschreiben soll Anna angegeben haben, dass sie eines Tages für die "Vogue" schreiben wolle.



Praxis statt Studium: Ganz nach ihrem Motto: "Mode kann man nicht lernen. Man muss ein Auge dafür haben".



Ein Leitspruch, dem sie bis heute treu geblieben ist, genauso wie ihrem ikonischen Pagenkopf, den sie sich im zarten Alter von 15 Jahren zulegte. Anna wusste eben schon immer, was sie wollte.



Harrods verließ Anna bald, um lieber in den hippen It-Boutiquen zu jobben, die im trendigen London wie Pilze aus dem Boden schossen. Ihr Ehrgeiz, für den sie heute berühmt ist, ließ damals noch zu wünschen übrig.

Ich wollte unabhängig sein und mein eigenes Ding machen. Es war eine Mischung aus Faulheit und Brüder und Schwestern zu haben, die akademisch sehr gut waren. Anna Wintour

Mode verleiht Flügel

Doch wie es sich für die Tochter eines Journalisten gehört, fand Anna irgendwann dann doch ihren Weg zum Print: Mit 21 Jahren nahm Anna einen Job beim Modemagazin "Harper's Bazaar" an. Dort war sie zunächst dafür zuständig, innovative Locations für Fotoaufnahmen ausfindig zu machen.



Inspiriert von Beatmusik und dem Flair von Piccadilly veränderte Anna Wintour mit ihren frischen Ideen Optik und Image des altehrwürdigen Modeschinkens.

Man sollte sich nicht zu viel darum sorgen, was die Konkurrenz macht oder was andere Menschen in der Branche gerade tun. Man muss eine wirkliche Vision haben. Anna Wintour

Karriere-Sturz in New York, New York

Ihre Karriere kam ins Rollen: 1975 ging Anna Wintour nach New York, um als junge Modejournalistin bei "Harper’s Bazaar" zu arbeiten.



Dort erleidete Anna Wintour - obwohl gerade mitten im Höhenflug - eine Bruchlandung:

Ich habe für Harper’s Bazaar gearbeitet. Sie feuerten mich. Ich empfehle, dass jeder mal entlassen wird. Es ist eine Erfahrung, von der man viel lernen kann. Anna Wintour

Ein beruflicher Tiefpunkt, der Anna Wintour eine güldene Karriere-Tür öffnen sollte...

Bevor es in Mode kommt, ist es in Vogue

Anna Wintour wechselte als Redakteurin zu "Vogue", seit 1988 lenkt sie die Geschicke des einflussreichsten Modemagazins der Welt. Keine Chefredakteurin saß länger auf dem Mode-Thron.

