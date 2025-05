Zunächst zur neuen "Kate": Das Wachs-Double der Thronfolger-Gattin trägt nun ein elegantes rosafarbenes Glitzerkleid der Designerin Jenny Packham. Außerdem auffällig: die blaue Schärpe des Königlichen Victorianischen Ordens und die silbernen Pumps.



Aber warum das Ganze? Hat sich Kate in letzter Zeit etwa so verändert? Nein. Die neue Kate-Figur sei so modelliert worden, damit sichergestellt werde, "dass ihr Äußeres einer künftigen Königin an der Seite ihres stattlichen Ehemanns würdig" sei, sagte ein Sprecher von Madame Tussauds.