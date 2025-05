König Charles hat sich mit einem persönlichen Schreiben an Joe Biden gewandt, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Was genau in dem Brief steht, wird nicht verraten. Der König soll aber seine Unterstützung angeboten und Genesungswünsche gesendet haben. 2023 hatten sich der König und der Ex-Präsident in Windsor getroffen. Ihre Beziehung wird laut Nachrichtenagentur PA als "äußerst herzlich" beschrieben.



Der britische Monarch erhielt Anfang 2024 selbst die Diagnose Krebs. Seither ist Charles in Behandlung. Bisher ist nicht bekannt, um welche Art von Krebs es sich bei ihm handelt - Prostatakrebs wurde allerdings ausgeschlossen.