Die Diagnose sei ein Schock gewesen, so Kate im Video. Sie habe erst einmal Zeit gebraucht, um sich nach der OP zu erholen und ihren Kindern "angemessen" beizubringen, was ihrer Mama fehlt. "William und ich haben alles getan, um im Privaten damit zurechtzukommen." Damit erklärt sich auch das wochenlange Palast-Schweigen. Die letzten beiden Monate seien "unglaublich hart" für ihre gesamte Familie gewesen. Doch die zukünftige Königin Großbritanniens gibt sich tapfer: "Mir geht es gut, und ich werde jeden Tag stärker", betont Kate. Sie habe ein "fantastisches Ärzte-Team", für das sie sehr dankbar sei.

König Charles hat die Offenheit seiner "geliebten Schwiegertochter" gelobt. Er sei "so stolz auf Catherine für ihren Mut", über ihre Krankheit zu sprechen, teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit.



Der britische Premierminister Rishi Sunak hat Prinzessin Kate die Unterstützung des ganzen Landes versichert. "Sie hat mit ihrer heutigen Mitteilung enormen Mut bewiesen. Ich weiß, dass ich für das ganze Land spreche, wenn ich ihr schnelle und vollständige Gesundung wünsche, und freue mich darauf, sie wieder im Einsatz zu sehen, wenn sie bereit ist."



Auch das Weiße Haus hat seine Anteilnahme ausgesprochen. Man sei in Gedanken bei Kate, ihrer Familie und ihren Freunden, so Sprecherin Karine Jean-Pierre. "Und natürlich wünschen wir ihr eine vollständige Genesung."