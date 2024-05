Auch wenn der Buckingham Palace um Transparenz bemüht ist und in regelmäßigen Abständen Finanzberichte veröffentlicht: Über das Privatvermögen der Royal Family wird sich eisern ausgeschwiegen. Trotzdem sind das "Forbes Magazine" und der " Guardian " dem Privatvermögen der Krone auf die Schliche gekommen - oder behaupten es zumindest. Recherchen des "Guardians" ergaben, dass König Charles im Jahr 2023 rund 1,8 Milliarden Pfund (2,05 Mrd. Euro) besitzen soll. "Ein Großteil des Privatvermögens des Königs stammt aus der öffentlichen Rolle von ihm und seiner Familie als 'arbeitende Royals'", so das Blatt. Doch stimmt die Summe wirklich? Der Palast bezeichnet sie als eine "höchst kreative Mischung aus Spekulationen, Annahmen und Ungenauigkeiten". Das "Forbes Magazine" relativiert nun: Demnach soll der König "nur" etwa 715 Millionen Euro besitzen. Und auch die "The Sunday Times Rich List 2024" schließt sich dieser Schätzung an. Demnach soll Charles ein Vermögen von rund 713 Millionen Euro haben. Das Gesamtvermögen der Royal Family soll sich auf rund 26 Milliarden Euro belaufen - das ist mehr als der Börsenwert des aktuell führenden Einzelhandelsunternehmens "Tesco".

Der Name "The Firm" ist Programm: Das Königshaus kann als Unternehmen gesehen werden, dass Milliarden verdient.



Laut "Forbes" erhält die Royal Family 25 Prozent dessen, was "The Crown Estate", also die Institution, die das Geld der Krone verwaltet, erwirtschaftet. Dazu kommen dann noch die persönlichen Investitionen und Besitztümer der einzelnen Familienmitglieder, die nicht an die Krone gebunden sind.



König Charles besitzt zum Beispiel 92 Immobilien, die extrem viel wert sind. Zu seinem Portfolio gehören unter anderem sieben Paläste und zehn Schlösser - darunter so bekannte Anwesen wie Balmoral in Schottland, wo die Queen am 8. September 2022 starb, und Sandringham in Ostengland.



Einer seiner größten Goldesel war zudem bislang Cornwall. Das Herzogtum warf allein 2022 rund 50 Mio. Pfund ab. Mehr als die Hälfte ging davon direkt an Charles, der bis zum Tod der Queen noch Herzog von Cornwall war.