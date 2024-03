Es ist ein weitere Enttäuschung für Royal-Fans und Zündstoff für Verschwörungstheoretiker: Prinzessin Kate wird bei der diesjährigen St. Patrick's Day Parade am 17. März fehlen.

Bildrechte: picture alliance / Royal Press Europe | Albert Nieboer

Irischer Nationalfeiertag ohne Kate

Das britische Verteidigungsministerium hat bereits für Ersatz gesorgt. Anstelle von Kate wird Lady Ghika, die Ehefrau des Regimentsoberstleutnants Sir Christopher Ghika, am Irischen Nationalfeiertag teilnehmen. Ihre Aufgabe: Als Vertretung für Kate wird Lady Ghika Kleeblätter an Offiziere und Offiziersanwärter übergeben.



In den vergangenen Jahren wusste Kate am St. Patrick's Day stets zu brillieren. Als Oberst der Irischen Garde standen sie - und ihre Looks - im Mittelpunkt. Kate hüllte sich traditionsgemäß von Kopf bis Fuß in der Nationalfarbe Grün. Ihre Outfits wurden begeistert diskutiert. Doch Genesung geht vor Mode.

Bildrechte: picture alliance / Yui Mok/PA Wire/dpa | Yui Mok

Ärger um ersten offiziellen Termin von Prinzessin Kate

Die erneute Terminabsage ist ein weiterer Hoffnungsschimmer, der für Kate-Fans erlischt.



Am 07.03. wurde auf der offiziellen Seite des Verteidigungsministeriums die Teilnahme von Prinzessin Kate bei Trooping the Colour am 8. Juni angekündigt. Doch der Eintrag wurde kurze Zeit später entfernt, auch der Palast bestätigte Kates Anwesenheit bei der Geburtstagsparade von König Charles nicht.



Das Verteidigungsministerium hatte die Prinzessin offenbar zu früh und ohne Absprache mit dem Palast eingeplant.

Verwirrung im britischen Königshaus

Wie "The Telegraph" berichtet, ist die endgültige Entscheidung wohl noch nicht gefallen. Es scheint so, als wollen die Royals noch nicht so weit in die Zukunft planen. Könnte sich die Heilung von Kate also länger hinziehen als geplant?

Die Parade "Trooping the Colour" findet in diesem Jahr am 15. Juni statt - in Anwesenheit von König Charles III., der zurzeit wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt wird.

Dauert Kates Genesung länger als geplant?