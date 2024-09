Es ist ein kleiner Schritt für Kate, aber ein großer Schritt für die britische Krone. Kate ist zurück bei der Arbeit und absolvierte ihren ersten offiziellen Termin nach Abschluss ihrer Chemotherapie - das verrät ein Blick in den Court Circular, den Terminkalender der Royal Family. Eine Prinzessin kämpft sich in den Alltag zurück. Royal-Fans schöpfen Hoffnung: Nimmt Kate ihre königlichen Pflichten wieder auf?

Seit Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung blickt die Welt auf Kate - bekam sie aber nur selten zu sehen. Die Prinzessin zog sich zurück, konzentrierte sich ganz auf ihre Genesung. Umso größer die Euphorie, als sich Kate bei "Trooping the Colour" und Wimbledon blicken ließ.



Nun ein weiterer Schritt hin zur gewohnten royalen Normalität: Auf Schloss Windsor hielt die Prinzessin ein Meeting ab - Thema: frühkindliche Förderung. Die BBC, der "Guardian" und der "Evening Standard" vermuten daher, dass Kates Initiative "Shaping Us" im Mittelpunkt stand - ein wahres Herzensprojekt. Seit Jahren setzt sich die royale Dreifach-Mama für das Wohl der Kleinsten in Großbritannien ein und möchte mit "Shaping Us" auf die entscheidende Rolle der frühkindlichen Entwicklung aufmerksam zu machen.