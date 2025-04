Historisch geht es weiter: In Italien erwarten Charles und Camilla eine Messe in der Sixtinischen Kapelle, ein Staatsbankett, eine Rede vor dem italienischen Parlament und ein Besuch in Ravenna. Dort werden sie das Grab des italienischen Dichters Dante besuchen. Und zwischendurch dürfen die beiden auch mal durchatmen und schlemmen. Denn was wäre ein Italienbesuch ohne Gaumenfreuden? So ist auch der Besuch eines norditalienischen Food-Festivals geplant.

Zwischen all den Programmpunkten geht ein wichtiger Termin fast unter: Mitten in die Italienreise fällt der 20. Hochzeitstag von Charles und Camilla.



Die Frage ist nur, ob die beiden Zeit für Zweisamkeit finden werden. Denn auch an diesem besonderen Datum ist das Programm des Königspaares mehr als voll - Adel verpflichtet eben. Ihren Hochzeitstag feiern die beiden am Mittwoch mit einem Staatsbankett in Rom. Ein wenig früher am Tag steht unter anderem ein Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella und Premierministerin Giorgia Meloni auf dem Programm.



Aber vielleicht können Charles und Camilla am Abend wenigstens mit einem edlen Tropfen auf ihr ganz persönliches Dolce Vita anstoßen. Und natürlich auf sich selbst.