Prinz Andrew ist wieder da und Ostern scheint sein Ding zu sein. Monatelang war er abgetaucht. Der Nachrichtenagentur PA zufolge war er gar seit dem Osterfest 2024 nicht mehr bei einer offiziellen Veranstaltung der königlichen Familie zu sehen. Zum Gottesdienst kam er nun unter anderem mit seiner Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson. Auch die Töchter Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice waren an seiner Seite.

Zahlreiche Skandale hatten dazu geführt, dass Andrew von seinen royalen Pflichten entbunden wurde. Zuletzt war er in die Schlagzeilen geraten, weil ein Vertrauter verdächtigt wird, für die kommunistische Partei in China tätig zu sein. Beim Weihnachtsfest auf Schloss Sandringham nahm er daher zuletzt nicht teil.

Viele Fans der royalen Familie hatten gehofft, bei dieser Veranstaltung einen Blick auf William und Kate werfen zu können. Ihre Teilnahme am Gottesdienst mit den Kindern George, Charlotte und Louis war bis zuletzt offen. Nun ist klar, sie verbringen Ostern mit den Kindern in Norfolk in Ostengland.