Rezept gegen Osteoporose Blumenkohlpuffer mit Joghurt und Frühlingszwiebeln

23. Januar 2024, 14:01 Uhr

Osteoporose - allein in Deutschland leiden fast sieben Millionen Menschen an dieser Krankheit. Jedes Jahr kommen rund 850.000 neue Fälle dazu. Was hilft, sind Sport und gesunde Ernährung. Wie das funktionieren kann, erklären der Orthopäde Helge Riepenhof und der Koch Holger Stromberg in ihrem neuen Buch "Gemeinsam gegen Osteoporose". Daraus haben sie BRISANT ihr leckeres Rezept für Blumenkohlpuffer mit Joghurt und Frühlingszwiebeln verraten.