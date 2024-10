Die Hälfte des Puderzuckers mit einigen Tropfen Wasser (oder Zitronensaft) cremig rühren, aufteilen und je nach Belieben einfärben (z.B. orange und grün). Einen Teil der Zombiekekse mit der Glasur bestreichen und trocknen lassen.



Die andere Hälfte des Puderzuckers mit 1-2 TL Eiweiß (nicht das ganze Eiweiß!) zu einer dicken Glasur anrühren, aufteilen. Eine Hälfte weiß lassen (für die Mumien), die andere Hälfte mit roter Lebensmittelfarbe einfärben (für das "Blut"). Die Glasur jeweils in einen Gefrierbeutel füllen, zuknoten und eine winzige Spitze abschneiden.



Die Kuvertüre im heißen Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen lassen und in einen Gefrierbeutel füllen. Zuknoten und ebenfalls eine winzige Spitze abschneiden. Die Kuvertüre sollte handwarm sein, evtl. einige Minuten in den Kühlschrank legen.