Die erste Szene: Angler entdecken einen Leichenberg auf einem nächtlichen Feld. Ein Serienmordfall, der jedes bislang bekannte Ausmaß übertrifft – oder ist da doch noch mehr? Die unzähligen Morde reichen über Jahrzehnte zurück und die Toten haben scheinbar keine Gemeinsamkeiten. Kommissar Roland Voit (Felix Kramer) soll die Untersuchungen zu der ungeheuerlichen Mordserie an der Seite des polnischen Kripobeamten Stanislaw Zajak (Lukas Gregorowicz) unterstützen. Auch Voits ehemalige Kollegin und Jugendliebe Maggie Kring (Karoline Schuch) wird zu den Ermittlungen hinzugezogen. Sie hatte Ort und Familie nach dem mysteriösen Tod ihres geliebten Bruders bei der Oderflut 1997 verlassen. Gemeinsam, und doch jeder für sich, versuchen die drei hinter das Geheimnis des Leichenberges zu dringen. Dabei wird Maggie in die dunkle Vergangenheit ihrer eigenen Familie gezogen. Und was sie herausfindet, bringt sie an die Grenze des Vorstellbaren. Die Serie wagt etwas Neues - das war für die Schauspieler nicht immer einfach:

Nicht nur die Story überzeugt bei "Oderbruch", auch der Cast ist hochkarätig und versammelt das Who-is-Who der deutschen Schauspielkunst: Karoline Schuch ("Das Geheimnis des Totenwaldes"), Lukas Gregorowicz ("Polizeiruf 110"), Felix Kramer ("Der Zürich-Krimi") und Sebastian Urzendowsk y ("Die nettesten Menschen der Welt") spielen mit, ebenso die Newcomer Julius Gause ("Nach uns der Rest der Welt") und Alix Heyblom ("Ferdinand von Schirach: Feinde"), aber auch DDR-Star Winfried Glatzeder ("Paul und Paula", "Dark") der an der Seite seines Sohnes Robert Glatzeder spielt. Die Vielschichtigkeit der Serie ist auch dem starken Ensemble zu verdanken, das dafür sorgt, dass der übernatürliche Twist in "Oderbruch" trotz des Grauens auf dem Boden der Tatsachen bleibt.

Das dünnbesiedelte Oderbruch an der deutsch-polnischen Grenze ist in der Serie ein Ort voller Nebel, Leere, Kargheit und düsterer Geschichten. Nicht nur in der Serie: Noch heute sind dort Leichen aus einer der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs zu finden.



Die meisten Menschen denken beim Oderbruch an das Jahrhunderthochwasser von 1997, die größte bekannte Flut der Oder und die erste Naturkatastrophe im wiedervereinigten Deutschland. Tatsächlich spielt die Jahrhundertflut eine große Rolle in der Serie, spielt Schicksal, trennt Menschen voneinander.