Am 19. Dezember fiel das Urteil im Vergewaltigungsprozess in Avignon: 20 Jahre Haft für Dominique Pelicot, den Ex-Ehemann von Opfer Gisèle Pelicot.



Wie seine Anwältin nun mitteilt, will ihr Mandant nicht gegen das Urteil vorgehen. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte sie, Dominique Pelicot habe entschieden, "keine Berufung gegen das Urteil einzulegen". Weiter fügte sie hinzu, dass eine Berufung seine Ex-Frau Gisèle zu "neuen Auseinandersetzungen zwingen [würde], was Dominique Pelicot ablehnt".



50 weitere Männer standen neben Dominique Pelicot vor Gericht. Auch sie wurden zu Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren verurteilt. Mehr als 15 von ihnen haben gegen das Urteil Berufung eingelegt.