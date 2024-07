In beiden Fällen soll die Verschmutzung durch Abwasser ausgelöst worden sein, das ins Meer geleitet wurde. Die Ursache: Eine überlastete Kläranlage und teilweise undichte Wasserrohre. Das bedeutet, je mehr Urlauber die idyllischen Küstenorte besuchen, desto größer die Gefahren...



Wasser-Probleme auf den Kanaren sind nicht neu: Auf den Kanarischen Inseln wird an verschiedenen Stellen ungeklärtes Abwasser ins Meer geleitet. So haben die Kanaren innerhalb von fünf Jahren bereits knapp acht Millionen Euro Strafe an die EU gezahlt, schreibt "Teneriffa News".



Zudem fehlen Lösungen für eine fertige neue Kläranlage auf Teneriffa, bei der noch immer kein Wasser ankommt, da Sammelstellen noch nicht fertiggestellt sind. Außerdem gibt es auf den Inseln Schwierigkeiten mit der Frischwasserversorgung sowie der Wasser-Regeneration.