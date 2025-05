Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf kostenloses Handgepäck – genau hinsehen lohnt sich also. Gerade Billig-Airlines wie Ryanair, Wizz Air oder Easyjet verlangen für viele Leistungen Extra-Preise.



Bei vielen Billigfliegern kosten Trolleys 10–50 Euro extra, wenn nicht vorher gebucht. Auch wer Maße oder Gewicht überschreitet, zahlt am Gate oft kräftig drauf. Manche Zusatzkosten werden erst beim Online-Check-in oder am Flughafen sichtbar.



Wichtigster Tipp: Vor jeder Buchung auf der Website der Fluggesellschaft prüfen, was wirklich im Tarif enthalten ist. Sichern Sie sich am besten einen Screenshot der Gepäckregeln.