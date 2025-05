Dennoch gilt: Sich nicht selbst überschätzen! Die vorgeschlagenen Routen in den Apps sollte man kritisch hinterfragen und die Bewertungen dazu lesen. Oftmals brüsten sich Wanderer mit Heldentaten und unrealistischen Angaben zu Dauer oder Schwierigkeitsgrad der Strecke.



Teilweise können die vorgeschlagenen Strecken über Privatgelände führen, dann steht man plötzlich vor verschlossenen Toren. Nicht selten kommt es vor, dass der angezeigte Weg in der App in der Realität gesperrt ist, oder sich querfeldein durch unbegehbares Gelände schlängelt.



Tipp: Lieber zusätzlich einen Blick in die gute alte Wanderkarte werfen. Natürlich haben auch die örtlichen Wandervereine tolle Tipps und aktuelle Informationen parat.