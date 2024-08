In einigen Orten des Landes sind bereits Seen wegen Blaualgenbefall gesperrt. In ganz Niedersachsen beispielsweise gelten aktuell Blaualgen-Warnungen für rund ein Dutzend Seen. Auch in Sachsen (u.a. Stausee Quitzdorf) und Bayern (unter anderem am Altmühlsee und Kleinen Brombachsee) raten die Gesundheitsämter vom Baden in bestimmten Gewässern ab.



Badeverbote wurden in Niedersachsen neben dem Großen Ricklinger Teich (Hannover) auch für den See Westerholt in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) sowie in Sachsen-Anhalt u.a. für den Badeteich im Touristenzentrum Prettin ausgesprochen. (Stand 20.8.)



Die Warnungen sollte man durchaus ernst nehmen, denn die Bakterien können für Menschen und Tiere gefährlich werden.