Mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein, hat seinen Reiz. Denn wer wie ein Packesel in die Berge zieht, wird schnell an seine Leistungsgrenzen stoßen. Doch was ist, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, das Wetter umschlägt, Dunkelheit hereinbricht, man sich verletzt oder Hilfe benötigt wird?



Nicht immer kann die Bergwacht in wenigen Minuten zur Stelle sein - und schon so mancher Wanderer musste eine unfreiwillige Nacht im Freien verbringen. Eine kleine Notfallausrüstung sollte deshalb in jedem Wanderrucksack stecken, um für den Fall des Falles gewappnet zu sein.