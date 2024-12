Lecker Braten, traditionelle Weihnachtslieder, alles glitzert: Die Feiertage könnten so schön sein - wäre da nicht der Rest der Familie und Freunde. Obwohl Weihnachten ja gern mit dem Stempel "besinnlich" versehen wird, geht das Fest der Liebe in vielen Haushalten in eine ganze andere Richtung.

Alle haben eine Meinung zu heiklen Themen, die ganz gern zum Festschmaus serviert wird. Streit ist quasi vorprogrammiert und die Liste der Triggerpunkte lang: Politik, Gendern ja oder nein, vegane Ernährung vs. Gänsekeule, der Beziehungsstatus der jungen Generation und die Nachwuchsfrage oder einfach Zwistigkeiten, die sich über Jahre angesammelt haben. Festlichkeit hin oder her - Probleme lassen sich auch mit Lametta und Lebkuchen nicht einfach wegzaubern.

Tipps für ein friedliches Weihnachten gibts nicht nur von den Profis, sondern auch von den Usern auf Facebook.



Jemand schreibt: "Am besten alles etwas herunterfahren und es ist auch ok, wenn man sowohl beim Essen als auch bei den Geschenken etwas reduziert!" Oder ganz simpel: "Einfach in den Urlaub fliegen."



Und was auch helfen könnte: Nur ein kleiner Personenkreis, damit nicht zu viele Meinungen aufeinanderprallen.