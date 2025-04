Welche Rolle spielt die aktuelle Trockenheit? In weiten Teilen Deutschlands wird vor Ostern noch Regen erwartet. Zwar waren die vergangenen Wochen deutschlandweit sehr niederschlagsarm, aber auch längst nicht überall gleich trocken.



Ob Osterfeuer entzündet werden dürfen, hängt deshalb von der aktuellen Brandgefahr in der jeweiligen Kommune ab.



Bei Trockenheit kann das Feuer in Absprache mit den örtlichen Behörden auch verkleinert werden