Der Glühwein ist eines der beliebtesten Getränke auf dem Weihnachtsmarkt. Ob mit Schuss oder ohne: Viele Stände auf den Weihnachtsmärkten locken mit dem traditionellen Heißgetränk in rot oder weiß.



Die Variationen sind zahlreich. Ob Glühwein mit Kirsch- oder Heidelbeer-Geschmack, Gewürzglühwein oder traditioneller Winzerglühwein: Für alle Geschmäcker ist was dabei. Doch in der Warteschlange am Glühweinstand erkennt man oft nicht, ob man einen Glühwein kauft, bei dem die Qualität auch seinem Preis entspricht.