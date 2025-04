Eine gute Nachricht: Am Ostersamstag sind alle Läden regulär geöffnet, da es sich im Gegensatz zum Karfreitag bzw. Ostersonntag und Ostermontag nicht um gesetzliche Feiertage handelt.



Wer dennoch auf den letzten Drücker etwas einkaufen muss oder am Ostersonntag die Ostereier ausgehen, für den haben wir Shopping-Tipps:

Ostersamstag, 19. April 2025



Der Samstag, auch als Karsamstag bekannt, gilt als Werktag, deswegen sind alle großen Supermärkte, Geschäfte und Einkaufszentren regulär geöffnet. Viele Geschäfte bieten sogar längere Öffnungszeiten an, um den Bedarf vor und nach den Feiertagen zu decken.



Ostersonntag und Ostermontag, 20. und 21. April 2025



An diesen beiden Feiertagen haben in Deutschland die meisten Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte geschlossen. Aber auch hier bestehen Ausnahmen, insbesondere in touristischen Regionen oder größeren Städten, wo einzelne Geschäfte mit besonderer Erlaubnis öffnen dürfen. Dazu zählen Supermärkte und Geschäfte für den täglichen Bedarf etwa in Bahnhöfen und Flughäfen. Tankstellen können selbst entscheiden, ob sie einen Regelbetrieb anbieten.

Bildrechte: IMAGO / IPA Photo

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Einkaufen?

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) empfiehlt: "Am Dienstag und Mittwoch vor Ostern sind vor allem der späte Vormittag und der frühe Nachmittag zu empfehlen, weil es dann die geringste Kundenfrequenz gibt." Ein zusätzlicher Tipp ist, alles was lange gelagert werden kann und nicht frisch ist, am besten schon vor der Osterwoche einkaufen.

Bildrechte: IMAGO / Rolf Poss

Nicht zu Stoßzeiten einkaufen

Generell gilt, dass Supermärkte in den meisten Städten gegen sieben Uhr öffnen. Und genau dann ist in der Regel auch die Zeit mit dem geringsten Kundenaufkommen. Vermeiden sollte man vor allem Mittagspausen, Feierabendzeiten und das Einkaufen am Wochenende, denn dann sind die Märkte ohnehin voll. Ist ein Supermarkt bis 22 Uhr geöffnet, kommt man vor allem in der letzten halben Stunde vor Ladenschluss in den Genuss von leeren Gängen.

Google weiß Rat

Auf der Suche nach der besten Shoppingzeit hilft auch das Internet, genauer gesagt Google. Wenn man wissen möchte, ob der Supermarkt der Wahl aktuell überfüllt ist, gibt man einfach den Namen und den Ort in die Suchmaschine ein und schon bekommt man ein Diagramm angezeigt, wie der Markt über den Tag und aktuell besucht wird. Dort findet man auch die aktuellen Öffnungszeiten.

Großeinkauf oft unnötig

Grundsätzlich hilft es, den Einkauf nicht zu lange aufzuschieben. Je später vor Ostern, desto voller werden die Supermärkte sein. Und bei allem Feiertagsenthusiasmus sollte man Folgendes nicht vergessen: Am Dienstag nach Ostern machen alle Supermärkte wieder auf. Es gilt also, nur das Nötigste zu kaufen. Das schont nicht nur den Geldbeutel sondern auch das Nervenkostüm.



Extra-Tipp: Nach Ostern sind übrigens Osterartikel und Ostersüßigkeiten teils stark reduziert. Wer einfach nur Schoki essen oder schon Deko fürs nächste Jahr kaufen möchte, der kann echte Schnäppchen machen.