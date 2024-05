Ganz neu in den Top Ten sind Lia und Liam - ähnlicher Klang, unterschiedliche Herkunft:



Während Lia als eigenständiger Name die griechisch-lateinische Form des biblischen Namens Lea ist, ist Liam als Kurzform von William vor allem in Irland seit Jahrhunderten beliebt. In Deutschland ist der Trend möglicherweise eher Musikern wie Liam Gallagher oder Schauspielern wie Liam Hemsworth zu verdanken.

Kurz und hell: Wichtige Namens-Trends bei Eltern

Insgesamt gilt: Die Sprachexperten sehen bei der Namensvergabe den Trend zu kurzen und sehr kurzen Namen bestätigt.



Eltern achteten vor allem auf den hellen Klang der Kindernamen, etwa durch die Vokale A, E und I.



Dazu kommen, vor allem bei den Anfangsbuchstaben, lange Konsonanten wie M und L, wie Namens-Expertin Frauke Rüdebusch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) sagt.

Signifikante Unterschiede sehen die Namensforscher auch in den Regionen - das hat zum Teil mit Religion, Geschichte oder Brauchtum zu tun: Was zum Beispiel in Thüringen auf Platz 1 steht (Oskar und Ella), findet sich gar nicht bzw. erst weiter hinten im bundesweiten Ranking.



Und der Jungenname, der in Berlin, Hamburg und Bremen auf Platz 1 steht (Mohammed), ist in anderen Bundesländern kaum vertreten. Der skandinavisch anmutende Name Ida spielt im norddeutschen Bundesland Schlewsig-Holstein - wenig überraschend - eine größere Rolle als in Bayern, wo es Felix und Lukas - abweichend vom Bundestrend - auf Platz zwei und drei geschafft haben.

Nicht zu unterschätzen: Der Zweitname

Und noch ein überraschender Trend ist zu verzeichnen: Bei der Topliste aller Jungen-Zweitnamen gibt's ein Comeback der 1970er- und 1980er-Jahre: Michael landete auf Platz 13, Johannes auf Platz 21 und Andreas auf Platz 22. Wer weiß - da können in Zukunft Kinder und ihre Großväter wieder denselben Vornamen tragen!

Der Vorname: warum er für Eltern so wichtig ist

Der Vorname für das eigene Baby - für Eltern eine große Entscheidung. Schließlich soll der Name gut klingen, modern sein, aber auch in ein paar Jahrzehnten noch funktionieren, zum Nachnamen passen... Die Liste der Eigenschaften, die ein Vorname erfüllen soll, ist lang. Dabei hat sich der Anspruch der Eltern in den letzten Jahrzehnten verändert:

Wenn man die Namensgebung seit Ende des 19. Jahrhunderts bis heute verfolgt, zeigt sich zum Beispiel, dass die Individualisierung zugenommen hat. Das heißt, die Namenswahl wird vielfältiger; es gibt immer mehr Vornamen, weil die Menschen mehr Wert darauf legen, dass ihr Kind nicht den gleichen Namen hat wie andere Kinder. Prof. Dr. Jürgen Gerhards, Namensforscher Süddeutsche Zeitung