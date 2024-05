Lieber Pepsi - oder doch eher Whisky? Was zunächst wie die Frage nach der Wahl eines Getränks klingt, entpuppt sich in Wahrheit als etwas ganz anderes. Beides sind nämlich Namen, die Eltern ihrem neugeborenen Kind geben wollten. Doch in Deutschland ist nur einer von beiden erlaubt.



Bereits seit zwei Jahren sind Emilia und Noah die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Deutschland. Da aber nicht jeder sein Kind so nennen möchte, wie bereits die halbe Nation heißt, kommen frischgebackene Eltern hin und wieder auf kuriose Namensideen.

Die Promis machen es vor: Elon Musk, Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner

Dass die Stars und Sternchen ihre Kinder nicht Emma und Paul nennen, sollte spätestens seit Unternehmer Elon Musk bekannt sein. Seine zwei Kinder, die er mit Sängerin Grimes hat, tragen die Namen X Æ A-12 und Exa Dark Sideræl.



Auch Sängerin Rihanna mag es kurios - und taufte ihren ersten Sohn auf den Namen RZA.

Bildrechte: picture alliance / Invision | Charles Sykes

Auch bei den Kardashians geht es in Sachen Babynamen nicht gewöhnlich zu. Reality-Star Kim Kardashian hat anscheinend ein Faible für Geografie. Ihre älteste Tochter nannte sie North, was übersetzt "Norden" heißt. Ihre jüngste Tochter erhielt den Namen Chicago, was auch der Name einer Großstadt im US-Bundesstaat Illinois ist.



Ihre Halbschwester Kylie Jenner hielt es mit der Namensgebung ihrer Nachkommen ähnlich. Ihre Kinder heißen Stormi und Aire. Beides erinnert an die englischen Wörter für "Sturm" und "Luft".



Was jedoch all diese Namen gemeinsam haben: In den USA sind sie erlaubt, in Deutschland wären sie wahrscheinlich verboten.

Bildrechte: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Ob ein Name in Deutschland erlaubt ist oder nicht, entscheidet meist das zuständige Standesamt. Eine einheitliche Liste gibt es dafür nicht. Jeder Name, der nicht im offiziellen Namensregister eingetragen ist, muss von den Eltern beantragt und schließlich genehmigt werden.



Für diese Entscheidung orientieren sich die Standesämter oftmals an groben Regelungen. An erster Stelle steht immer die Sorge um das Kindeswohl. Das Kind sollte mit dem Namen nicht lächerlich gemacht werden und somit ein Leben lang darunter leiden. Zudem sind Markennamen oder Adelstitel nicht erlaubt.



Generell sollten die frischgebackenen Eltern bestenfalls beweisen können, dass ihr gewünschter Name existiert. Nachweisen lässt sich das durch seriöse Quellen aus der Literatur oder amtlichen Dokumenten.

Folgende Namen wurden in Deutschland bereits verboten:

Whisky

Lord

Bierstübl

Satan

Gucci

Puppe

Verleihnix

Superman

Atomfried

Westend

Lamborghini

Kuriose, aber erlaubte Vornamen

Einige Babynamen haben es in Deutschland erfolgreich geschafft, einer Prüfung standzuhalten. Somit konnten Eltern ihrem Kind folgende, wenngleich außergewöhnliche, Namen geben: