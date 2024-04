Kinderfreibetrag oder Kindergeld? Eltern erhalten für ihre Kinder entweder das Kindergeld in Höhe von 250€ oder steuerliche Vorteile bei der Einkommenssteuer durch einen Kinderfreibetrag. Das Finanzamt prüft dabei selbst, was im Einzelfall vorteilhafter ist – in der Regel lohnt sich der Kinderfreibetrag aber nur für Familien mit einem hohen Einkommen.

Der Bundesfinanzminister plant noch in diesem Jahr den Grundfreibetrag und den Kinderfreibetrag rückwirkend zum Januar zu erhöhen, das Kindergeld soll dann erst 2025 folgen. Der Grund: Die Anhebung des Kindergelds im letzten Jahr sei schon so groß ausgefallen, dass dieses Jahr keine Erhöhung mehr nötig wäre. Größere Grund- und Kinderfreibeträge hält Lindner aber allein wegen des gestiegenen Bürgergelds für notwendig.



Kritik an diesem Vorhaben gibt es von den Koalitionspartnern SPD und Grüne. Die SPD findet es ungerecht, wenn nur der Kinderfreibetrag - aber nicht das Kindergeld - erhöht wird. Dadurch würden Familien mit hohem Einkommen bevorzugt. Inwieweit die bisherigen Pläne umgesetzt werden können, ist also noch unklar.