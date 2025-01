In der Handcreme "Working Hands" der Marke O'Keeffe's findet Öko-Test den Konservierungsstoff Formaldehyd/-abspalter - der Stoff kann laut Verbrauchermagazin schon in geringen Mengen die Schleimhäute reizen und Allergien auslösen. Besonders brisant: Schon im letzten Handcreme-Öko-Test aus dem Jahr 2021 fiel die Creme mit einem "ungenügend" durch den Test. Nach dem schlechten Ergebnis hatte der Hersteller schon vor drei Jahren versprochen, den Stoff ersetzen zu wollen.



Ebenfalls unter den durchgefallenen Produkten: Florena Intensive Pflege Handcreme Olivenöl. In der Creme von Beiersdorf konnte Propylparaben gefunden werden - ein Konservierungsstoff, der im Verdacht steht, wie Hormone auf den menschlichen Organismus zu wirken. In der EU ist der Stoff bis zu einer Konzentration von 0,14 Prozent erlaubt. Laut Öko-Test war der Wert in der getesten Handcreme allerdings stark erhöht.