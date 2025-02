Wer schön sein will, muss leiden. Dank Videocalls, Social-Media und dem Trend zur Selbstoptimierung werden Beauty-Eingriffe und -Behandlungen immer beliebter. Auch wenn immer mehr der Eindruck entsteht, dass die Patienten jünger werden, ist der Altersdurchschnitt über das letzte Jahrzehnt kontinuierlich angestiegen. 2024 liegt er laut Statistik der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie ( DGÄPC ) bei 44,3 Jahren. Genauer: Die meisten sind zwischen 31 und 50 Jahren.

Die TOP 5 Behandlungswünsche der Deutschen sind, wenn auch mit einer etwas anderen Verteilung als noch 2023, Oberlidstraffung, Botulinumbehandlung, Faltenunterspritzung, Brustvergrößerung und Fettabsaugung.



Was auffällt: Die Botox- und Faltenbehandlungen sind in den vergangen sechs Jahren kontinuierlich gestiegen. Besonders beliebt sind sie bei den unter 30-Jährigen.



Das sind die Top-5 Beauty-OPs und Behandlungen in Deutschland (2024):