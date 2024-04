Eine neue Studie untersucht die aktuelle Zufriedenheit der Deutschen in ihrem Job. Das Ergebnis: Die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland ist mit ihrer Arbeit glücklich. Doch woran liegt das?

Für die repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Appinio und dem Unternehmen Awork sind in diesem Jahr insgesamt 1.000 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt worden. Acht von zehn Studienteilnehmern gaben an, glücklich mit ihrer Arbeit zu sein. Das "Arbeitsglück" geht laut den Verfassern weit über Zufriedenheit hinaus. Viel mehr gehe es um ein tieferes Gefühl der Erfüllung im Job. Dabei stehen vor allem diese drei Aspekte im Fokus: Sinnempfinden , Selbstverwirklichung und Gemeinschaftsgefühl . Wenn sich ein Unternehmen diese drei Punkte zur Mission macht, steigert das nicht nur das Arbeitsglück der Arbeitnehmer, sondern auch die Produktivität und den eigenen Erfolg - eine Win-win-Situation.

Und noch ein paar Faktoren tragen zur Zufriedenheit im Arbeitsalltag bei. Befragte, die eine Viertagewoche haben, scheinen am glücklichsten bei der Arbeit zu sein. Flexible Strukturen wie Homeoffice und Gleitzeit scheinen sich also positiv auf das Wohlbefinden auszuwirken.



Kreative und traditionelle Branchen wie das Gesundheitswesen, die Lebensmittelindustrie oder der Finanzsektor haben es da etwas schwerer. Hier wird oftmals in eher starren Strukturen, ohne die nötige Flexibilität und in einem komplexen und stressigen Umfeld gearbeitet. Die Glückswerte fallen hier wohl auch deshalb etwas niedriger aus.