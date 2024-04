Bildrechte: Colourbox.de

Arbeit New Work - wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus?

17. April 2024, 16:17 Uhr

Was lange Zeit als unmöglich galt, hat letztlich die Corona-Pandemie möglich gemacht: das Arbeiten im Homeoffice. Teil des sogenannten "New Work"-Konzepts ist das Arbeiten von zu Hause aus schon lange. Um was geht es, wenn man von "New Work" spricht? Welche Anforderungen stellt die neue Arbeitwelt an Unternehmen und ihre Mitarbeitenden - und was sind die Vorteile? Ein Überblick.