Ein bisschen Anglerlatein muss schon sein! "Petri Heil" ist ein klassischer Gruß unter Anglern und wird mit "Petri Dank" erwidert. Aber zum Angeln gehört natürlich wesentlich mehr, als nur die Begrüßung. Viel wichtiger ist es, sich konkret mit der Thematik zu beschäftigen.



Grundsätzlich sollte man sich mit der Art des Fisches befassen, den man angeln möchte. Man sollte sich klar sein, ob man auf sogenannte Friedfische (z.B. Karpfen, Rapfen, Döbel) oder auf Raubfische (z.B. Barsch, Zander, Forelle) angeln möchte - und in welchen Gewässern kommt diese Art vor (See, Fluss oder Meer)?



Ist das entschieden, kann man sich im Angelladen seines Vertrauens zu Angelrute, Haken, Köder und Kescher beraten lassen. Denn je nach Art des Fisches sollte man seine Angelausrüstung auswählen. Wer also weiß, welchen Fisch er will, weiß auch, wie, wo und mit welcher Ausrüstung er ihn am besten fängt.

Grundsätzlich gilt beim Angeln: Wer die Rute auswerfen will, braucht einen Angelschein bzw. Fischereischein. Der Angelschein erlaubt einem in Deutschland das Angeln, da er ein Nachweis dafür ist, dass man die erforderliche Sachkunde im Umgang mit Natur, Tier und Gesetz hat.



Um den Angelschein zu erhalten, muss man also vorab eine Prüfung ablegen (geht oft auch Online). Hierbei gibt es jedoch Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern und Regionen in Bezug auf Prüfungsablauf und Vorbereitung. Daher sollte man sich immer konkret für das eigene Bundesland informieren. Kosten: 150 bis 300 Euro.



Hinzu kommt in vielen Bundesländern die Entrichtung der Fischereiabgabe als Voraussetzung für die Gültigkeit des Angelscheins. Der Betrag reicht von 6 Euro bis hinzu mehreren hundert Euro und kann für ein oder mehrere Jahre gelten.

Bildrechte: MDR/Anne Paul

Hier dürfen Hobby-Angler auch ohne Angelschein fischen: Mecklenburg-Vorpommern:

Hier darf mit einem sogenannten Touristenfischereischein in der Ostsee samt den Bodden, Seen und Flüssen geangelt werden. Der Touristenfischereischein gilt meist für 28 Tage, man kann ihn bei Ordnungsämtern und den meisten Touristenbüros für ca. 24 Euro erwerben. Eine Erlaubniskarte für das jeweilige Gewässer braucht man zusätzlich.



Schleswig Holstein:

Ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch hier den sogenannten Urlauberfischereischein. Der Schein gilt für 28 Tage und kann einmal im Jahr verlängert werden. Eine Erlaubniskarte für das jeweilige Gewässer braucht man außerdem - und nicht alle Gewässerbetreiber stellen ihn an Urlauber aus.



Thüringen:

In Thüringen kann man den Vierteljahresfischereischein erwerben. Der kostet 19 Euro und ist drei Monate lang gültig. Auch hier gilt: Man braucht eine Erlaubniskarte für das jeweilige Gewässer.

Mit einem gültigen Angelschein darf man grundsätzlich an allen dafür freigegebenen Gewässern in Deutschland angeln. Allerdings benötigt man an vielen Gewässern eine spezifische Erlaubnis. Wo was und wie gilt, erfährt man auf der jeweiligen Webseite des Bundeslandes.

Wer einen Fisch am Haken will, kommt nicht um eine gute Grundausrüstung herum. Man benötigt je nach Angelmethode (z.B. Spinnangeln, Fliegenangeln, Stippangeln, Meeresangeln) eine Angelrute, eine Rolle, Haken, Köder, einen Kescher und ein ordentliches scharfes Messer.



Tipp: Wer den Haken aus dem Maul des Fisches herausbekommen möchte, ohne sich selbst dabei zu verletzen, sollte auf eine Arterienklemme setzen. Die Kosten für eine gute Grundausrüstung liegen bei 150 Euro bis 500 Euro.



Viele Angelvereine und Angelshops bieten allerdings auch an, sich Angelausrüstung für einen wesentlich kleineren Betrag auszuleihen.

Bildrechte: IMAGO/Cavan Images

Wer beim Fischen ohne Angelschein erwischt wird, muss mit einem Bußgeld zwischen 5.000 und 75.000 Euro oder einer Freiheitsstrafe rechnen.

Was in vielen Ländern der Welt erlaubt ist, ist in Deutschland in den meisten Fällen gesetzlich verboten: "Catch and Release", also Fische vorsätzlich fangen und wieder schwimmen lassen. Wer dabei erwischt wird, einen maßigen Fisch, der nicht der Schonzeit unterliegt, zurückzusetzen, handelt meist rechtswidrig und muss mit Bußgeld oder sogar mit einer Freiheitsstrafe rechnen.



Denn grundsätzlich gilt: Angeln macht vielen Menschen zwar Spaß, aber es geht vor allem um das Wohl der Tiere und diese nicht leiden zu lassen.

Bildrechte: IMAGO/Cavan Images

Rute raus, der Spaß beginnt