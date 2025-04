Vorbei sind die Zeiten der kleinen heimischen Karpfenteiche. Der oft in Kantinen servierte Pangasius stammt überwiegend aus riesigen Zuchtanlagen in Vietnam. Meist werden dabei Antibiotika und gentechnisch verändertes Futter eingesetzt.



Gedanken machen sollten Sie sich auch bei Doraden (auch Goldbrassen) und Wolfsbarsch. Beide werden in der Regel im Mittelmeerraum in offenen Netzkäfigen gezüchtet. Weil sie aber Raubfische sind, werden die Tiere mit Fischmehl gefüttert - was wiederum die Wildfischbestände belastet. Aquakultur ist daher nicht gleich Aquakultur.



Das Öko-Institut hat eine Studie veröffentlicht, wie nachhaltige Aquakultur in Deutschland im Jahr 2050 aussehen soll. Fischfutter sollte weitestgehend durch Mikroalgen, Ölsaaten und Insektenprotein ersetzt werden. Geschlossene Systeme sind vorzuziehen, weil Nährstoffe dann nicht in offene Gewässer abfließen und zudem Wasser permanent wiederaufbereitet wird.