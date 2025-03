Der Alltag zermürbt die Liebe? Scheint so: Eine Studie aus dem Jahr 2002, für die 204 geschiedene Personen befragt wurden, nennt "eine unterschiedliche Entwicklung der beiden Partner" als wichtigsten Scheidungsgrund.



Diese Vermutung wird durch eine Online-Befragung mit 3.880 Befragten aus dem Jahr 2007 bestätigt, die das Online-Portal Statista veröffentlicht hat. Hier wurden die Befragten zu zurückliegenden Trennungen interviewt. Was war am häufigsten für die Trennung vom Partner verantwortlich? Die gefühlte Distanz zueinander: 37,1 Prozent nannten als Grund "Wir haben uns auseinander gelebt".



Auf Platz 2 (29,6 Prozent) landete die Erkenntnis "Wir waren zu unterschiedlich" und auf dem dritten Platz rangiert ein "ungleiches Maß von Geben und Nehmen".



Und das Thema Geld? Spielte zumindest in diesem Ranking gar keine Rolle.