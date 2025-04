Temu hat keine Zwischenhändler und keine eigenen Warenlager. Der Online-Shop vermittelt lediglich zwischen Herstellern und Käufern. Außerdem verkaufen die Händler keine Marken-Produkte, sondern ausschließlich No-Name-Artikel. Zudem wenden die chinesischen Hersteller einen Trick an: Für kleine Pakete, die per Luftpost verschickt werden und einen Wert von 150 Euro nicht überschreiten, müssen sie keine Zollgebühren zahlen. Um Zölle auch bei einem höherem Wert zu umgehen, verpacken sie ihre Ware einfach stückweise.

Im ersten Halbjahr 2024 haben mehr als eine Million Deutsche bei Temu bestellt. Laut einer Studie des Handelsverbands Deutschland (HDE) versenden Temu und Shein zusammen täglich etwa 400.000 Pakete in die Bundesrepublik.



Dennoch sind die Bedenken der potentiellen Kundschaft groß. Laut einer Umfrage des Instituts für Handelsforschung (IFH) sehen 62 Prozent der Befragten ein großes Risiko, dass die bestellten Artikel eine schlechte Qualität haben.



Zwei Drittel können sich gar nicht erst vorstellen, bei diesen Anbietern zu shoppen. Viele geben als Grund die mangelnde Qualität der Produkte und Angst vor Fälschungen an.



Die Hälfte der Befragten hat das Gefühl, manipuliert zu werden. Nur jeder Vierte kauft ohne Bedenken dort ein. Der Erfolg der Billig-Shops ist also stark abhängig von den günstigen Preisen.



Zuletzt haben zahlreiche Skandale, wie Skorpione in Versandpaketen die Skepsis gegenüber den Händlern noch verstärkt.