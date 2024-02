Die Vielfalt schrumpft, weil sich die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere verändern - aufgrund von Eingriffen des Menschen und wegen des Klimawandels. Viele Arten können sich schlicht nicht mehr anpassen.



So spielen Insekten in unseren Ökosystemen eine unverzichtbar wichtige Rolle. Fehlen die Bienen, müssen Obstbäume von Hand bestäubt werden. Das passiert bereits im chinesischen Sichuan, einem der größten Birnenproduzenten der Welt. Doch auch Nagetiere sind vom Aussterben bedroht - und die leben teilweise sogar in unseren Gärten, wie der Gartenschläfer.