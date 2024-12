"Vorzeigeplauderer", "Allzweckwaffe" oder auch "Tausendsassa" - wie auch immer man den erfolgreichen Moderator Johannes B. Kerner beschreibt, eines ist klar: Er kann im Fernsehen so ziemlich alles, und das sehr souverän. Schon alles gewusst? Na dann: Am 9. Dezember feiert er seinen 60. Geburtstag - und zu diesem besonderen Anlass ist ein Blick hinter die Kulissen doch erlaubt, oder? Natürlich streng chronologisch!

Über den Job kam auch die Liebe in sein Leben - nicht nur einmal: 1992 verliebte sich der damals 27-jährige Johannes B. Kerner in seine Kollegin Monica Lierhaus. Sie war damals Anfang 20, absolvierte gerade ihr Volontariat und war ebenso sportbegeistert wie er. Von 1992 bis 1994 waren die beiden ein Paar.

Blond, blauäugig und immer so ein bisschen Seebrisen-verstrubbelt - dass Johannes B. Kerner nicht von der Küste kommt, sondern aus Bonn, kann man fast nicht glauben. Er wohl auch nicht - und deshalb lebt er in Hamburg und ist so oft wie möglich auf Sylt!



Die Insel ist für ihn so etwas wie ein Naturheilmittel: "Ich kann sogar Urlaub im Kopf machen und mich auf die Insel denken. Und spätestens wenn ich im Autozug über den Hindenburg-Damm fahre, komme ich herunter und kann entspannen", beschreibt er sein Insel-Glück.