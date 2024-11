Wer seiner Fellnase eine Freude mit selbstgemachten Dingen machen möchte, kann relativ unkompliziert und mit wenig Aufwand den kleinen Liebling glücklich machen.



Ob Pappkarton, ein neues Zopfgummi, ein Strick an einem Holzstab oder geknülltes Papier - Katzen sind völlig verrückt nach Dingen, die man eh zu Hause hat. Wer also einen Pappkarton mit oder ohne Packpapier zu Hause herumstehen hat, könnte seiner Katze allein dadurch eine Freude machen, diesen in die Wohnung zu stellen. Katzen finden normalerweise den Weg von ganz allein hinein in den Karton.